شكرا لقرائتكم خبر

مقتل 16 تكفيريا وتدمير 3 عربات في سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - العريش

قال مصدر أمني مصري إن 16 تكفيريا لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في قصف جوي للطائرات الحربية المصرية على معاقل للجماعات التكفيرية جنوب رفح (شمال شرق).

Advertisements

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات إن الطائرات الحربية المصرية قامت بقصف معاقل للجماعات التكفيرية مساء الجمعة، مما أسفر عن تدمير 3 سيارات دفع رباعي.

وأكد المصدر الأمني أن القصف الجوي جاء ردا وانتقاما من الجماعات المسلحة التى قامت بتفجير 5 أبراج كهرباء فى منطقة قرية الخروبة بالشيخ زويد مساء الخميس.

وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية المصرية ما زالت تواصل قصف مناطق عدة حددت من قبل فى جنوب رفح والشيخ زويد.