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مقتل 16 تكفيريا وتدمير 3 عربات في سيناء

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مقتل 16 تكفيريا وتدمير 3 عربات في سيناء
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - العريش

قال مصدر أمني مصري إن 16 تكفيريا لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في قصف جوي للطائرات الحربية المصرية على معاقل للجماعات التكفيرية جنوب رفح (شمال شرق).

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات إن الطائرات الحربية المصرية قامت بقصف معاقل للجماعات التكفيرية مساء الجمعة، مما أسفر عن تدمير 3 سيارات دفع رباعي.

وأكد المصدر الأمني أن القصف الجوي جاء ردا وانتقاما من الجماعات المسلحة التى قامت بتفجير 5 أبراج كهرباء فى منطقة قرية الخروبة بالشيخ زويد مساء الخميس.

وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية المصرية ما زالت تواصل قصف مناطق عدة حددت من قبل فى جنوب رفح والشيخ زويد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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