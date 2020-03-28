إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء في المدينة المنورة

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أعلن حساب أخبار منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إعفاء الداعية صالح المغامسي من الإمامة والخطابة في مسجد قباء في المدينة المنورة.

وقال الحساب خلال تغريدة له “إعفاء الشيخ #صالح_المغامسي من الإمامة والخطابة في #مسجد_قباء ، وتعيين فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي إماماً وخطيباً له، #المدينة_المنورة”.

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قد أصدر قراراً، اليوم السبت، بتكليف الداعية سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.





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