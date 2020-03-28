شاهد.. قبضة رجال الأمن تُحيط بمخالفي قرار منع التجول من كل اتجاه

وثق مقطع فيديو، دور الجهات الأمنية في ملاحقة مخالفي قرار منع التجول بعدد من مناطق المملكة أو تصوير مركبة أمنية والتهكم على رجال الأمن والسخرية من جهودهم في تطبيق الأوامر.
وعبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، نشر الأمن العام، مقطع فيديو للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها؛ منها وافد يظهر بفيديو بمنطقة عسير يتحدث فيه بمخالفته لأمر منع التجول، وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، كما أُلقِي القبض على مواطن بمنطقة جازان يقود مركبته عاكسًا السير على طريق محافظة أبوعريش- صبيا معرّضًا نفسه والآخرين للخطر.
فيما أُلقي القبض على شاب في خميس مشيط يظهر بفيديو وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، كما تم القبض على شاب مخالف لأمر منع التجول في منطقة جازان وهو يصور مركبة أمنية ويتهكم على رجال الأمن، ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، فيما تم القبض على أشخاص من محافظة القويعية يخالفون أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن وارتكابهم لجريمة معلوماتية تمثلت بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم القبض على مواطن من منطقة القصيم يظهر في فيديو، مستجلبًا بمنزله أحد العمالة الوافدة ليمارس مهنته بالحلاقة له، مخالفًا بذلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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