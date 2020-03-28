شاهد.. بريطاني: إجراءات السعودية في أزمة "كورونا" مثال يحتذى به

أشاد مواطن بريطاني بالإجراءات الاحترازية للمملكة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتوفيرها السلع للمواطنين والمقيمين، حتى في مثل هذه الظروف القاسية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أصبحت مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم.

وخلال مقطع فيديو ظهر المواطن البريطاني، قائلًا: حول العالم.. الناس تتطلع نحو المحلات التجارية، لأنها تعتبر الملاذ لهم، ولكن للأسف في بلدي بريطانيا الناس غير قادرة على إيجاد ما تحتاجه، السلع كلها تنتهي بسرعة، بينما في السعودية، هناك تناغم وتنسيق كبير بين المستهلكين والحكومة وأصحاب المحلات.

وأضاف: هذا الفيديو الذي ترونه الآن (في الخلفية) تم طرحه من أحد أكبر السلاسل التجارية هنا ( في بريطانيا)، وهو يعرض خدمة منافسيهم.

وتابع: دواود المدير التنفيذي لسلسلة محلات الدانوب، ومجموعة بن داود، قام بنشر هذا المقطع لمساعدة الناس؛ إذ لا يهم من أين تشتري سلعك.. أنت في أيدٍ أمينة.. لا تقلق.. سنوصل لك السلع إلى البيت..في هذا الوقت لا يوجد تنافس.. كلنا يد واحدة.

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وأردف البريطاني: يا له من مثال رائع.. وهذا هو السبب في أن المحلات في السعودية مملوءة بالسلع.. لا يوجد نقص في أي شيء.. المورّدون موجودون بوفرة.. وهذا ليس بمحض الصدفة أو ضربة حظ؛ بل جاء نتيجة التصميم والعمل الجاد لكل الأطراف المعنيّة.. هذا أمر رائع أردت مشاركته معكم؛ لكي تعرفوا ما الذي يحدث الآن في هذا الجزء من العالم.

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