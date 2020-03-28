محمد بن مسعود - الدمام - يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز". وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين. وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد روسيا روسيا تغلق حدودها البرية والبحرية للحد من تفشي "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28 أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز". وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين. Advertisements وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا. 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 08:56 PM يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز". وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين. وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا. ، روسيا تغلق حدودها البرية والبحرية للحد من تفشي "كورونا" ،

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