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خطط احترازية في محلات بيع الغاز بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شهدت محلات بيع الغاز بمحافظة جدة إقبالا من قبل المواطنين والمقيمين، وسارت عملية تسلم الأسطوانات الفارغة واستبدالها بأخرى مليئة بصورة طبيعية، مع التقيد بالخطط الاحترازية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن الكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر فيروس كورونا.

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وأكد المواطنون والمقيمون أثناء ارتيادهم محلات بيع الغاز، ضرورة تقيدهم بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وذلك فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بالتعقيم ونظافة الأيدي وارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر، إضافة لترك مسافات بين كل واحد وآخر تفاديا لانتقال الفيروس، كما أن هناك تفعيلات لاستخدام تطبيقات إيصال الأسطوانات للمنازل في إطار الإجراءات الاحترازية أيضا.

وحرص أصحاب محلات بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة المتعاقدين معها للتقيد التام بجملة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظا على الصحة العامة.

كما شهدت جولات الرقابة الميدانية من قبل أمانة المحافظة، الوقوف على محلات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز، والتأكد من تنظيفها من الزيوت والأتربة والغبار قبل بيعها على المستهلكين، داعية للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، من منطلق حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن عدم انتشار هذا الوباء.