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50 % من الألمان لا يمانعون في تحديد موقعهم عبر الهاتف المحمول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

كشف استطلاع للرأي أن 50% من الألمان ليس لديهم مانع في استخدام بيانات هواتفهم المحمولة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 38% من الألمان لا يعتبرون تحديد موقع الأفراد الذين على تواصل قريب بمصابين عبر بيانات الموقع التي تظهرها الهواتف المحمولة أمرا صائبا، ولم تحدد نسبة 12% من الذين شملهم الاستطلاع موقفها من الأمر.

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وكان وزير الصحة الألماني، ينز شبان، يعتزم في الأساس من أجل السماح للسلطات المعنية بالصحة في حال تفاقم انتشار الفيروس، بالتحري عن الأفراد الذين لهم صلة بالمصاب بناء على بيانات موقع الهاتف المحمول، وتعقب تحركاتهم، والاتصال بهم في حالة الاشتباه بمخالطتهم لأشخاص مصابين.

كما كان يعتزم السماح للسلطات باستخدام بيانات الاتصالات لتحديد موقع الإقامة، وذلك لإبلاغهم بخطورة شخصية محتملة.

وتراجع شبان عن هذه الخطط عقب انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، وأيضا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وقدم ساسة مقترحا آخر يتعلق باستخدام تطبيق يمكن أن يحمله المستخدمون على هواتفهم طواعية، ويسمح بأن يسجل فيه المستخدم على نحو يضمن عدم الكشف عن هويته وإصابته بكورونا.