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تجاوبت بلدية محافظة السليمي مع ما نشرته "الخليج 365" أمس الجمعة بعنوان "البعوض يهاجم "ثمامية حائل".. والأهالي يحمّلون بلدية السليمي مسؤولية انتشاره"، والذي اشتكى من خلاله أهالي قرية الثمامية (240 كلم جنوب حائل)، من انتشار البعوض في قريتهم ما ألحق الضرر بهم وبأطفالهم طوال اليوم.
وجابت اليوم سيارة الرش القرية، وقامت بالرش داخل الأحياء، وذلك احترازاً ووقاية لمكافحة البعوض.
وكان الأهالي حمّلوا بلدية محافظة السليمي المسؤولية تجاه انتشار البعوض، ودعوها لتكثيف حملات الرش والمكافحة؛ للحد من انتشاره؛ مؤكدين أن أكثر ما يخيفهم أن تتسبب البعوض في نقل الأمراض للأطفال وكبار السن، وهم أكثر الفئات العمرية الأكثر تضررًا من لسعاتها؛ مسببة الألم؛ ما يجبرهم على حك مكانها؛ وهو ما يتسبب في ظهور تورمات خاصة على اليدين والرجلين.
حائل بلدية السليمي البعوض ثمامية حائل فيروس كورونا الجديد
بلدية السليمي تبدأ القضاء على بعوض "ثمامية حائل"خالد السليمي الخليج 365 2020-03-28
تجاوبت بلدية محافظة السليمي مع ما نشرته "الخليج 365" أمس الجمعة بعنوان "البعوض يهاجم "ثمامية حائل".. والأهالي يحمّلون بلدية السليمي مسؤولية انتشاره"، والذي اشتكى من خلاله أهالي قرية الثمامية (240 كلم جنوب حائل)، من انتشار البعوض في قريتهم ما ألحق الضرر بهم وبأطفالهم طوال اليوم.
وجابت اليوم سيارة الرش القرية، وقامت بالرش داخل الأحياء، وذلك احترازاً ووقاية لمكافحة البعوض.
وكان الأهالي حمّلوا بلدية محافظة السليمي المسؤولية تجاه انتشار البعوض، ودعوها لتكثيف حملات الرش والمكافحة؛ للحد من انتشاره؛ مؤكدين أن أكثر ما يخيفهم أن تتسبب البعوض في نقل الأمراض للأطفال وكبار السن، وهم أكثر الفئات العمرية الأكثر تضررًا من لسعاتها؛ مسببة الألم؛ ما يجبرهم على حك مكانها؛ وهو ما يتسبب في ظهور تورمات خاصة على اليدين والرجلين.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:08 PM
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
09:01 PM
تجاوباً مع "الخليج 365" بعد نشر تقريرها
تجاوبت بلدية محافظة السليمي مع ما نشرته "الخليج 365" أمس الجمعة بعنوان "البعوض يهاجم "ثمامية حائل".. والأهالي يحمّلون بلدية السليمي مسؤولية انتشاره"، والذي اشتكى من خلاله أهالي قرية الثمامية (240 كلم جنوب حائل)، من انتشار البعوض في قريتهم ما ألحق الضرر بهم وبأطفالهم طوال اليوم.
وجابت اليوم سيارة الرش القرية، وقامت بالرش داخل الأحياء، وذلك احترازاً ووقاية لمكافحة البعوض.
وكان الأهالي حمّلوا بلدية محافظة السليمي المسؤولية تجاه انتشار البعوض، ودعوها لتكثيف حملات الرش والمكافحة؛ للحد من انتشاره؛ مؤكدين أن أكثر ما يخيفهم أن تتسبب البعوض في نقل الأمراض للأطفال وكبار السن، وهم أكثر الفئات العمرية الأكثر تضررًا من لسعاتها؛ مسببة الألم؛ ما يجبرهم على حك مكانها؛ وهو ما يتسبب في ظهور تورمات خاصة على اليدين والرجلين.
، بلدية السليمي تبدأ القضاء على بعوض "ثمامية حائل" ،
المصدر : الخليج 365
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