«الاتصالات» تدعو المستفيدين إلى التعرف على تطبيقات التوصيل المُسجَّلة عبر موقعها الإلكتروني

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list.
وقد وجهت الهيئة، في وقت سابق، جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما شددت الهيئة على قيام مقدمي الخدمات بفحص درجة حرارة مناديبها يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتشديد للمناديب على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها باستمرار، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بُعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.
كما تكثف «هيئة الاتصالات» من عملياتها الرقابية لكافة مقدمي الخدمات؛ للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتتخذ الإجراءات النظامية ضد كافة المخالفين.
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