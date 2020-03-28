التعليم الجامعي: إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه والمقررات كافة متوفرة على المنصات الجامعية

أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن متوسط عدد الزيارات على المنصات الجامعية هو 6 ملايين زيارة تتم بواسطة أكثر من 933 ألف حساب فعال على منصات الجامعات، مؤكدًا وجود مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كافة المقررات.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار الأحمري إلى أن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصوّر موحّد يضمن الأوضاع الراهنة كافة، مُتابعًا: هناك 133 رسالة ماجستير ودكتوراه تم مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية، كما أكد وجود 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.
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