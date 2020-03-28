أمير جازان: الشدائد أظهرت الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا

نوَّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من أطباء وممرضين وإداريين, وما يُقدِّمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة: «في الشدائد، ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن».
وأضاف: «كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة، وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا. وبعون الله، ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم، سنتمكن -بمشيئة الله- من تجاوز هذه الأزمة».
وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره أبطال صحة جازان والوطن عامةً, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحَّى من أجل حماية صحة الوطن، سائلًا الله –تعالى- أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير وسلامة ورفعة الوطن والمواطن.
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