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كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.
وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.
وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري ماجد الخيبري فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 06:54 PM
وفق ما أعلنه سفير خادم الحرمين لدى الأردن
كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.
وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.
وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.
، "الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين هناك ،
المصدر : الخليج 365
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