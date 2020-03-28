«جمعية البر بجدة» تنفذ 20 إجراءً وقائيًا في مراكزها لمكافحة كورونا

استنفرت جمعية البر بجدة طواقمها الطبية والتثقيفية بعمل إجراءات وقائية، للحرص على سلامة أبنائها وبناتها الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها ومرضى الفشل الكلوي؛ وذلك تماشيًا مع توجيهات الحكومة الرشيدة للحدِّ من تفشي فيروس كورونا.

وأكَّد رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أنَّ الجمعية نفذت 20 إجراءً وقائيًا في مراكزها ودورها، للوقاية من هذا الوباء، وهي الآن بصدد إطلاق بوابة البر الإلكترونية للاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لدعم الأسر المستفيدة وتوفير الخدمات بأعلى جودة.

وقدَّم الدكتور قاضي، جزيل الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للجهود الجبارة التي تبذلها للحفاظ على الأرواح.

وأوضح أنَّ أبرز الإجراءات الوقائية التي انطلقت في أقسام ومراكز الرعاية الصحية بالجمعية هي: تدريب الكادر الطبي على مستوى المحافظة بتطبيق سياسات مكافحة العدوى للوقاية من مختلف أنواع الفيروسات، وفى مقدمتها فيروس كورونا المستجد، بالتعريف عنه وماهية أعراضه وكيفية الوقاية منه.

وكذلك تعزيز الكشف عن الحالات بطريقة مشددة خاصة في ظلّ ظهور أعراض تنفسية، وإدارة الحالات المشتبه بها وعزلها في غرفة العزل لمنع انتشار العدوى وتطبيق نموذج الإبلاغ الفوري، حسب سياسات وزارة الصحة .

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وأوضح الدكتور قاضي، أنَّه تمَّ نشر نصائح إرشادية ومنشورات تثقيفية للوقاية من العدوى، عبر وسائل الجمعية كافة في وسائل التواصل الاجتماعي، والحثّ على ضرورة متابعة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة كافة، لنكون على قدر المسؤولية لسلامة وطننا وأبنائه وبناته، ونتعاون جميعًا في القضاء على هذا الوباء.

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