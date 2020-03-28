الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة مواطن بالرياض

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها مرتبطة بالسفر لخارج البلاد، و89 بسبب المخالطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات الى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

واضاف العبدالعالي أن إجمال عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات.

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وجاءت الحالات بحسب المدن كالتالي :

الرياض 41

جدة 18

مكة المكرمة 12

القطيف 12

المدينة المنورة 6

تبوك 3

خميس مشيط 3

أبها 1

الهفوف 1

الخبر 1

سيهات 1

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