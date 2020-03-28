- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.
وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .
وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .
وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.
وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:
1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)
SA4610000012600000448300
2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)
SA8180000502608010155177
3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)
SA1105000068202644993000فيروس كورونا الجديد
مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع"علي السحاري الخليج 365 2020-03-28
أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.
وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .
وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .
وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.
وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:
1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)
SA4610000012600000448300
2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)
SA8180000502608010155177
3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)
SA1105000068202644993000
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:33 PM
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:52 PM
لتخفيف معاناة الأسر المتعففة والمتأثرة من وباء كورونا بالمنطقة
أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.
وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .
وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .
وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.
وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:
1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)
SA4610000012600000448300
2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)
SA8180000502608010155177
3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)
SA1105000068202644993000
، مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.