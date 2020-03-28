شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ‘‘القحطاني‘‘ وهو يجاهر بالمعصية ويتباهى بظهوره مع فتاة داخل فندق بالرياض (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إحراق ‘‘وسيم يوسف’’ نهائيًا وتلقية الصفعة الأخيرة وإخفائه عن الأنظار إلى الأبد .. شاهد النهاية المأساوية للداعية الإماراتي المجنس انتبه جيدًا.. إذا ظهرت هذه العلامات في الرقبة أو الساقين فأنت مصاب بأمراض القلب وانسداد الشرايين

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