بالصور.. طائرة درون للكشف عن درجة حرارة المتسوقين ببريدة

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم السبت، استخدام طائرة درون، لمراقبة درجات حرارة المتسوقين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنها وعبر تقنيات الذكاء الصناعي، استخدمت طائرة درون حرارية، لمراقبة درجة حرارة المتسوقين بمدينة الأنعام في بريدة. مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت أنها واصلت جهودها لاستكمال أعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، بالإضافة إلى الأحياء في مدينة بريدة، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية استخدمت كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المتسوقين والبائعين في أسواق الدمام.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالصور.. «أمانة الشرقية» تكافح كورونا بكاميرات حرارية في الأسواق