أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم السبت، استخدام طائرة درون، لمراقبة درجات حرارة المتسوقين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنها وعبر تقنيات الذكاء الصناعي، استخدمت طائرة درون حرارية، لمراقبة درجة حرارة المتسوقين بمدينة الأنعام في بريدة. مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأضافت أنها واصلت جهودها لاستكمال أعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، بالإضافة إلى الأحياء في مدينة بريدة، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية استخدمت كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المتسوقين والبائعين في أسواق الدمام.
اقرأ أيضا:
بالصور.. «أمانة الشرقية» تكافح كورونا بكاميرات حرارية في الأسواق
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طائرة درون للكشف عن درجة حرارة المتسوقين ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.