الصخري: موجة أتربة وغبار كثيف على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، اليوم السبت، هبوب رياح غربية متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار بشكل متوسط إلى كثيف على عدة مناطق بالمملكة.

وقال «الصخري» عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بإذن الله أن تهب رياح غربية متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار بشكل متوسط إلى كثيف خلال ظهيرة ومساء غد السبت ٤ شعبان الموافق ٢٨ مارس».

وأضاف أنَّ الحالة تشمل «نواحي شرق المدينة وأجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل وحفرالباطن.. نسأل الله أن يبدل الحال بالغيث المدرار».

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