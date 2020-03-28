السعودية اليوم / رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا



طوكيو 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم ،إلغاء الاجتماعات غير الضرورية ، مشيرًا إلى أن الإصابة بفيروس

وأضاف شينزو آبي، إن حكومته ستقدم حافزًا اقتصاديًا عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا .

// انتهى //

13:45ت م

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طوكيو 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم ،إلغاء الاجتماعات غير الضرورية ، مشيرًا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمكافحته.وأضاف شينزو آبي، إن حكومته ستقدم حافزًا اقتصاديًا عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا .// انتهى //13:45ت م0045

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