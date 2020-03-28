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طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - استخدمتها أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس ، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

فيروس كورونا الجديد

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 01:09 PM

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استخدمتها أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام

طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

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، طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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