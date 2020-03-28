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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 01:00 PM
إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.
، إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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