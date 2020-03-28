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إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 01:00 PM

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إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

الكلمات المفتاحية

، إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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