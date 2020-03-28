، إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.



ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.