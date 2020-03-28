رسالة مؤثرة من الأمير محمد بن ناصر لمنسوبي «صحة جازان»

وجَّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رسالة شكر مؤثرة إلى منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي في المنطقة على تضحياتهم، من أجل حماية صحة الوطن.
وقال الأمير: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.
إخواني وأخواتي..
كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم، سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة..
شكراً لكم أبطال صحة جازان
شكراً لكل من سهر من أجل خدمة مريض وكل من ضحى من أجل حماية صحة الوطن..
أخوكم ||
محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
أمير منطقة جازان
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