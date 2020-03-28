، "موارد وتنمية الرياض" تجري 14 ألف اتصال توعوي في حملة "مجتمع واعٍ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزعت 3000 حقيبة تحتوي كل واحدة على معقم وكمامة ومطهر ومنشور توعوي

اعتمد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، خطة العمل لأعضاء اللجنة الإشرافية المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ"، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة المنفذة بمنطقة الرياض، علي القباني، مساعد مدير عام الموارد والتنمية بالمنطقة: إن متطوعي الحملة تمكنوا في اليوم الأول من إجراء 14350 اتصالاً توعوياً وتثقيفياً إلى جانب زيارة 11 حياً من أحياء الرياض المكتظة بالسكان إلى جانب زيارة دار الأيتام وداري الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات.

وأشار "القباني" إلى أن هذه الحملة تأتي تعزيزاً لمشاركة الجمعيات الأهلية خاصة والقطاع غير الربحي بشكل عام في الجهود التي تبذلها الدولة - أيدها الله - في التصدي لهذه الأزمة ،مقدماً شكره للداعمين والمنفذين للحملة من كافة الجهات.

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