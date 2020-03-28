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بدأت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، في تقديم المساندة والدعم للجهات المعنية، عبر توعية المتسوقين وتنظيمهم بأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية وذلك في عدد من المواقع كأسواق المواد الغذائية وأجهزة الصراف الآلي بالمنطقة.
وتفصيلاً، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم والمساندة للجهات الأمنية والحكومية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة.
وقال "أبو هادي" إن هذه المشاركة تأتي منسجمة مع توجهات وزارة التعليم وتأكيدات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم للجهات الحكومية، موضحاً أن كشافة التعليم شاركوا بتنظيم المتسوقين في أماكن الدخول والخروج والمحاسبة وتوزيع الأدوات الصحية على المتسوقين بالإضافة للتوعية ببعض الإرشادات الصحية التي حثت عليها وزارة الصحة، مقدماً شكره لجميع المشاركين من منسوبي الكشافة.
فيروس كورونا الجديد تعليم جازان
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 12:20 AM
بتوعية المتسوقين بالاشتراطات الصحية بأسواق المواد الغذائية بالمنطقة"كشافة تعليم جازان" تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا
بدأت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، في تقديم المساندة والدعم للجهات المعنية، عبر توعية المتسوقين وتنظيمهم بأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية وذلك في عدد من المواقع كأسواق المواد الغذائية وأجهزة الصراف الآلي بالمنطقة.
وتفصيلاً، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم والمساندة للجهات الأمنية والحكومية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة.
وقال "أبو هادي" إن هذه المشاركة تأتي منسجمة مع توجهات وزارة التعليم وتأكيدات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم للجهات الحكومية، موضحاً أن كشافة التعليم شاركوا بتنظيم المتسوقين في أماكن الدخول والخروج والمحاسبة وتوزيع الأدوات الصحية على المتسوقين بالإضافة للتوعية ببعض الإرشادات الصحية التي حثت عليها وزارة الصحة، مقدماً شكره لجميع المشاركين من منسوبي الكشافة.
، "كشافة تعليم جازان" تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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