، التزام تام في الطائف بأمر خادم الحرمين بمنع التجول ،

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أظهر هاشتاق (#الطايف_التزام_تام) بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حقيقة واقع التزام الأهالي في إشارة لوعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيهات، وجهود كافة القطاعات الأمنية بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءاً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.
مع وصول وسم #الطايف_التزام_تام إلى الترند واحتلاله لمراكز متقدمة بموقع التواصل الاجتماعي، رصدت "الخليج 365" مساء اليوم حقيقة الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين، حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية، إشارة إلى وعيهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما تواجدت كافة القطاعات الأمنية بالمحافظة، وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة والشوارع الرئيسة، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة، تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 12:06 AM
في إشارة للوعي بالتوجيهات التي تحمي المواطنين والمقيمينالتزام تام في الطائف بأمر خادم الحرمين بمنع التجول
أظهر هاشتاق (#الطايف_التزام_تام) بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حقيقة واقع التزام الأهالي في إشارة لوعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيهات، وجهود كافة القطاعات الأمنية بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءاً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.
مع وصول وسم #الطايف_التزام_تام إلى الترند واحتلاله لمراكز متقدمة بموقع التواصل الاجتماعي، رصدت "الخليج 365" مساء اليوم حقيقة الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين، حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية، إشارة إلى وعيهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما تواجدت كافة القطاعات الأمنية بالمحافظة، وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة والشوارع الرئيسة، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة، تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
، التزام تام في الطائف بأمر خادم الحرمين بمنع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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