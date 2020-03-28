، وزير الصحة ينوه بتكامل الجهات الحكومية والعمل باحترافية في أزمة كورونا ،

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وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالقائد الفذ الذي يعمل بلا كلل ولا ملل همه الأول المواطن، منوهاً بجهوده في صناعة فريق متناغم يعمل باحترافية عالية في هذه الأزمة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها " التكامل الرائع بين الجهات الحكومية في هذه الأزمة خلفه قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، استطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية، همه الأول هو المواطن.
وأضاف الوزير الربيعة: هذا القائد هو الأمير محمد بن سلمان والذي نعمل تحت قيادته بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، مختتماً التغريدة بالدعاء" فالله يحفظهم".
يشار إلى أن المملكة في التعامل مع أزمة فايروس كورونا بمختلف أجهزتها الحكومية كانت محل وتقدير مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تصدرت أخبار القرارات والجهود الاحترازية التي قدمتها للتصدي الفايروس والعمل بروح الفريق الواحد امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة صفحاتها ومنصاتها الإعلامية بإشادة واسعة.فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 12:06 AM
وصف ولي العهد بالقائد الفذ الذي يعمل بلا ملل ولا كلل همه المواطن
وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالقائد الفذ الذي يعمل بلا كلل ولا ملل همه الأول المواطن، منوهاً بجهوده في صناعة فريق متناغم يعمل باحترافية عالية في هذه الأزمة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها " التكامل الرائع بين الجهات الحكومية في هذه الأزمة خلفه قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، استطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية، همه الأول هو المواطن.
وأضاف الوزير الربيعة: هذا القائد هو الأمير محمد بن سلمان والذي نعمل تحت قيادته بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، مختتماً التغريدة بالدعاء" فالله يحفظهم".
يشار إلى أن المملكة في التعامل مع أزمة فايروس كورونا بمختلف أجهزتها الحكومية كانت محل وتقدير مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تصدرت أخبار القرارات والجهود الاحترازية التي قدمتها للتصدي الفايروس والعمل بروح الفريق الواحد امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة صفحاتها ومنصاتها الإعلامية بإشادة واسعة.
، وزير الصحة ينوه بتكامل الجهات الحكومية والعمل باحترافية في أزمة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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