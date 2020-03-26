، حادث اصطدام يسبب كثافة مرورية على طريق الرياض-الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر تنفي شائعة علاقته بالمنع.. وتؤكد "حادث عرضي"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" سبب الكثافة المرورية التي أظهرتها مقاطع فيديو على طريق الرياض-الشرقية اليوم، والتي تم تداول شائعات بأنها نتيجة لقرار منع الدخول والخروج من الرياض.

وأكدت المصادر بأنه لا صحة لما تم تداوله مبينة أن سبب الكثافة المرورية يعود إلى وقوع حادث اصطدام مروري بسيط بين طرفين عند الساعة ١٢:٣٠ ظهراً مؤكدة بأن الحادث عرضي وليس له علاقة بالمنع.

وأوضحت أن الجهات المرورية باشرت الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.