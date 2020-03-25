270 شخصًا يغادرون الحجر الصحي بالمنطقة الشرقية

غادر 270 شخصًا الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، بعدما أخضُعوا له لمدة 14 يومًا، حيث كان بعضهم عائدًا من دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبعضهم الآخر مخالطون لهم.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بحسب “اليوم”، أن جميع المغادرين أتمُّوا الفحوصات الطبية وأنهوا الإجراءات المطلوبة، ومن ثم سُمح لهم بمغادرة المحاجر الصحية.

وكانت صحة الشرقية قد خصصت تسعة محاجر صحية للعناية بالأشخاص العائدين من الدول الموبوءة والمخالطين لهم، وكانوا يخضعون للفحص الطبي بشكل يومي.