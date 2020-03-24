2020-03-25

حلقة ساخنة في أمسية ما قبل النهائي في شاعر المليون

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنافس ستة شعراء بحماس وبإبداع في أمسية ما قبل النهائي، في برنامج شاعر المليون، حيث ضمن اثنين منهم أماكنهم في نهائي الموسم التاسع.

وتأهل محمد البندر المطيري، إلى المرحلة النهائية في البرنامج، من خلال نص يتحدث عن حمام الحرم، والوضع الحالي للحرم المكي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وعلى الجانب الآخر، تأهل الشاعر محمد الحمادي العتيبي، من السعودية، إلى المرحلة النهائية من الموسم التاسع بقرار لجنة التحكيم.

وتم تقديم الحلقة الأولى من المرحلة النهائية برنامج شاعر المليون، لتصبح يوم السبت القادم، حيث تقام حلقة التتويج يوم الثلاثاء القادم، حيث سيرافق شاعر واحد فقط زملائه لنهائي الموسم التاسع، من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني أو تطبيق البرنامج.

جدير بالذكر أن شاعر المليون، هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقة الشعر انطلق من إمارة أبو ظبي في الإمارات بفكرة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ولقي شاعر المليون متابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي في نسخته الأولى سنة 2007، وقامت العديد من المحطات الفضائية في بث حلقات البرنامج الأسبوعية، كما قامت بمتابعة وتغطية الحدث إخباريًّا العديد المحطات العالمية والعربية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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