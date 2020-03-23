الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) أمس تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت الرابطة في بيان لها أن القرار جاء بعد تنسيق مع الاتحاد الإسباني، بموجبه تم استمرار تعليق المسابقات الكروية في أنحاء إسبانيا، حتى يمكن للسلطات الإسبانية إقرار استئنافها في وقت لاحق دون أي مخاطر صحية. وكان الدوري الإسباني تم تأجيله حتى أبريل المقبل، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتمديد فترة تأجيله حتى أجل غير مسمى في ظل معاناة إسبانيا من وجود حالات عدة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.



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