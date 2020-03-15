تعميم رسمي.. إجازة إجبارية لبعض موظفي الدولة لمدة أسبوعين

︎ . طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منح 5 حالات من موظفي الدولة إجازة إجبارية، وذلك للتقليل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لتوجيه وزارة الصحة في إجراء وقائي لمنع التفشي المجتمعي.

وأصدرت الوزارة تعميما أشار إلى أن وزارة الصحة وجهت بضرورة منح إجازة مرضية إجبارية مدتها أسبوعان اعتبارا من اليوم (الأحد) 15 مارس، ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع الموظفين الذين يندرجون ضمن الحالات التالية: «الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة».





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