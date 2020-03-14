شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة البلغارية ’’بابا فانغا’’ التي توقعت ظهور فيروس كورونا تفاجيء العالم وتتنبأ بإصابة ترامب بمرض خبيث وغريب وتعلن: هذا ماسيحدث قبل انتهاء 2020 شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو) إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد

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كانت هذه تفاصيل خبر العرافة البلغارية ’’بابا فانغا’’ التي توقعت ظهور فيروس كورونا تفاجيء العالم وتتنبأ بإصابة ترامب بمرض خبيث وغريب وتعلن: هذا ماسيحدث قبل انتهاء 2020 شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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