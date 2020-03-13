ورد الآن : أوضاع خطيرة في مكة المكرمة .. وتحذير رسمي عاجل (صحيفة عكاظ تنشر التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو) إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد

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