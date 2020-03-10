، الصين.. إغلاق 14 مستشفى مؤقتاً في "ووهان" بؤرة تفشي كورونا ،

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أغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الاثنين، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، حيث واصل عدد المرضى بالمدينة في الانخفاض.
وأوردت وكالة "شينخوا" الصينية أن مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي جرى تحويله من مركز المعارض الدولي في ووهان، أغلق في الساعة الثالثة عصراً، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة التي جرى إغلاقها إلى 14.
ولجأت ووهان إلى تحويل الأماكن العامة، ومن بينها مراكز العرض والصالات الرياضية إلى 16 مستشفى مؤقتاً، لعلاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة وعزل مصدر العدوى.
وتم علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وفقاً لمركز السيطرة على فيروس كورونا في المدينة، التي بدأ انتشار الفيروس الخطير منها أواخر ديسمبر الماضي.
وسجلت ووهان، يوم الأحد، 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس و18 حالة وفاة.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين.. إغلاق 14 مستشفى مؤقتاً في "ووهان" بؤرة تفشي كورونامحمد البقمي الخليج 365 2020-03-10
أغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الاثنين، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، حيث واصل عدد المرضى بالمدينة في الانخفاض.
وأوردت وكالة "شينخوا" الصينية أن مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي جرى تحويله من مركز المعارض الدولي في ووهان، أغلق في الساعة الثالثة عصراً، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة التي جرى إغلاقها إلى 14.
ولجأت ووهان إلى تحويل الأماكن العامة، ومن بينها مراكز العرض والصالات الرياضية إلى 16 مستشفى مؤقتاً، لعلاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة وعزل مصدر العدوى.
وتم علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وفقاً لمركز السيطرة على فيروس كورونا في المدينة، التي بدأ انتشار الفيروس الخطير منها أواخر ديسمبر الماضي.
وسجلت ووهان، يوم الأحد، 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس و18 حالة وفاة.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:17 AM
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:02 AM
علاج 12 ألف مريض بالمستشفيات المؤقتة وفقاً لمركز السيطرة على الفيروس
أغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الاثنين، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، حيث واصل عدد المرضى بالمدينة في الانخفاض.
وأوردت وكالة "شينخوا" الصينية أن مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي جرى تحويله من مركز المعارض الدولي في ووهان، أغلق في الساعة الثالثة عصراً، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة التي جرى إغلاقها إلى 14.
ولجأت ووهان إلى تحويل الأماكن العامة، ومن بينها مراكز العرض والصالات الرياضية إلى 16 مستشفى مؤقتاً، لعلاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة وعزل مصدر العدوى.
وتم علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وفقاً لمركز السيطرة على فيروس كورونا في المدينة، التي بدأ انتشار الفيروس الخطير منها أواخر ديسمبر الماضي.
وسجلت ووهان، يوم الأحد، 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس و18 حالة وفاة.
، الصين.. إغلاق 14 مستشفى مؤقتاً في "ووهان" بؤرة تفشي كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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