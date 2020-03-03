السعودية اليوم / بمشاركة 21 جامعة .. جامعة الحدود الشمالية تستضيف ملقتى الجامعات العالمية



عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

تستضيف جامعة الحدود الشمالية غداً ً فعاليات ملتقى الجامعات العالمية بمشاركة 21 جامعة عالمية .

ويقدم ممثلو الجامعات خدمات استشارية وأكاديمية عن برامج اللغة الإنجليزية وبرامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا التي تقدمها .

ودعا معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري الطلاب لزيارة الملتقى، وكذلك الراغبين في استكمال دراساتهم العليا من مختلف أبناء وبنات المنطقة، لتكون مبادرة تؤكد دور الجامعة في تقديم خدمات استشارية وأكاديمية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع

المحلي، وتسهيل إجراءات القبول في مختلف مسارات.

// انتهى //

13:45ت م

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