«الاتصالات» تعلن تخفيض الأسعار وإضافة المزيد من السعات لمقدّمي الخدمات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، تحديث أسعار العرض المرجعي بين مقدّمي الخدمات الذي يشمل تخفيض أسعار بعض الخدمات، بين مقدمي الخدمات، مع إضافة مزيد من السعات والخدمات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات.
ويهدف ربط الاتصال البيني (RIO) بين مقدمي خدمات الاتصالات، إلى توفير بيئة استثمارية مميزة، وعادلة عبر تعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات.
يشار إلى أن ربط الاتصال البينيّ يتيح لمختلف مقدّمي خدمات الاتصالات الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها، التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل يتم تنظيمه من قبل هيئة الاتصالات.
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