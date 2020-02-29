بالفيديو.. سعودي يوجه رسالة إلى سكان ووهان الصينية حول فيروس كورونا

وجّه المواطن «محمد كريري» رسالة دعم باللغة الصينية إلى الشعب الصيني وسكان مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأكد «كريري» أن السعوديين يقفون مع الصينيين تطلّعًا لتفتّح أزهار الربيع، في إشارة إلى أن الفيروس سينتهي مع رحيل فصل الشتاء.

وذكرت الملحقية الثقافية في الصين -عبر تويتر- أن «محمد كريري» عاش ودرس في الصين نحو 7 سنوات، وتخرج بدرجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا ببكين.

وقال «محمد كريري» في الفيديو الذي نشرته الملحقية الثقافية «أيها الأصدقاء الصينيون الأعزاء... اسمي محمد من السعودية.. لقد درست وعشت في الصين لسنوات عديدة، خلال هذه الفترة درست اللغة الصينية وأكملت درجة الماجستير.. أشعر بحزن عميق بسبب تفشي كورونا الخطير هناك.. أقف بجانبكم».

وتابع محمد قائلًا: «الشعب السعودي سيكون دائمًا مع الشعب الصيني من القلب للقلب.. نثق أن هذا الوباء سوف يزول قريبًا.. ونحن ننتظر معًا، ونتطلع لتفتح أزهار الربيع.. ونثق بأن الصين العظيمة والشعب الصيني، سيتمكنان بلا شك من القضاء على الفيروس العنيد».

وأضاف: «نشيد بجميع الذين فقدوا أرواحهم الغالية بسبب الوباء.. ونعبر عن خالص تعازينا لعائلاتهم.. ونيابة عن الشعب السعودي ومبادرة السعودية بكل اللغات، أود أن أشيد مرة أخرى بالصين والشعب الصيني.. ونمضى قدمًا معًا.. انهضي يا ووهان.. انهضي يا صين».

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