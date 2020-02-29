اليوم 29 فبراير يأتي كل 4 سنوات فقط.. تعرف على قصة السنة الكبيسة

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

اليوم السبت 29 فبراير وهو آخر أيام شهر فبراير لعام 2020، ويأتي هذا اليوم كل 4 سنوات مرة واحدة ويطلق على سنته السنة الكبيسة.

ومن المتعارف عليه أن معظم السنوات يكون شهر فبراير 28 يومًا، ولكن خلال “السنوات الكبيسة”، مثل هذه السنة 2020 يمتد الشهر إلى 29 يومًا.

السنة البسيطة والكبيسة

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن يوم 29 فبراير يعرف باليوم الكبيس، وهذا اليوم الإضافي، يجعل طول العام 366 يومًا – وليس 365 يومًا، مثل السنة البسيطة، وعمليا هناك حاجة إلى أيام كبيسة للحفاظ على التقويم، متزامنا مع فترة دوران الأرض حول الشمس، حيث تستغرق الأرض حوالي 365.242189 يومًا – أو 365 يومًا ، و 5 ساعات ، و 48 دقيقة ، و 45 ثانية – لتدور مرة واحدة حول الشمس.

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وأوضح التقرير: وبدون اليوم الإضافي، في يوم 29 فبراير كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من ست ساعات كل عام، وبعد 100 عام فقط، فإن التقويم بدون سنوات كبيسة سيكون متخلفاً بحوالي 24 يومًا تقريبًا فيما يتعلق بالأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي.

مواليد يوم 29 فبراير

ومن الأمور التي تترافقُ مع يومِ 29 فبراير الذي يأتي مرة كل أربعِ سنوات، أن هناك بعض الأشخاصِ يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فهؤلاء لديهم خياران، إما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة.

ومن المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوماً وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوماً، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة، معرفة إذا السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4 ، فإذا كان الناتج كسراً فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عدداً حقيقياً بدون كسر فهي سنة كبيسة.

دوران الأرض حول الشمس

ويرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 93 مليون ميل تقريباً وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوماً و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

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