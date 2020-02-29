محمد بن مسعود - الدمام - لمواطن ثلاثيني عاد من إيران مؤخراً أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا". وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.قطر فيروس كورونا الجديد 29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 02:37 PM Advertisements لمواطن ثلاثيني عاد من إيران مؤخراً قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا". وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً. الكلمات المفتاحية ، قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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