مفتي لبنان: إجراءات السعودية بشأن فيروس كورونا ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية «عبداللطيف دريان» تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأكّد «دريان» أنَّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة، تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كلّ حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي؛ للحدّ من انتشار هذا الفيروس.

من جانبها نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، جميع المواطنين، السعوديين والمقيمين، بضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية.

وذكرت السفارة في بيان ، أنّه انطلاقًا من حرص سفارة المملكة لدى لبنان على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمنتشر في دول عديدة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان، اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وعدم التردّد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة.

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وكانت المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا، منها تعليق الرحلات الجوية مع إيران وإيقاف العمرة مؤقتًا، ومنع دخول مواطني دول الخليج بالبطاقة، وكذلك منعهم من دخل مكة أو المدينة.

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