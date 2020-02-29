صحة حفر الباطن تقدم إرشادات وقائية بشأن فيروس كورنا لـ 700 مصلٍّ

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، حملاتها التوعوية بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد لتوعية المصلين بطرق الوقاية من الفيروس.
جاء ذلك في بيان لـ «صحة حفر الباطن»، أوضحت خلاله أنَّ 700 مصلٍّ استفادوا من الإرشادات الوقائية، وتناولت المحاضرات التوعوية شرحًا تعريفيًّا عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق انتشاره، وأهمية الوقاية.
وتابعت، أنَّ الطاقم الصحي قدَّم الإرشادات الوقائية والسلوكيات الصحية السليمة كغسل اليدين جيدًا بمواد مطهّرة بعد السعال أو العطس، مع استخدام مناديل ورقية لتغطية الأنف والفم، ووضع كمامات طبية بأماكن التجمعات والازدحام، وتوزيع كمامات ومعقمات على المصلين.
وبحسب البيان، تحرص صحة حفر الباطن على تنظيم فعاليات ومحاضرات توعوية وتثقيفية؛ لنشر المفاهيم الصحية لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.
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