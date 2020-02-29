السعودية اليوم / اختتام برنامج مهارات القرن الحادي والعشرين بمكتب تعليم بيش



بيش 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

اختتمت الليلة الماضية فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مكتب التعليم بمحافظة بيش تحت عنوان " مهارات القرن الحادي والعشرين "، وذلك بمركز التطوير المهني بالمحافظة.

وتناول البرنامج العديد من المحاور والأنشطة التدريبية التي تسعى لتدريب الفكر التعليمي والتربوي بما يناسب واقع الجيل في القرن الحادي والعشرين.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن خطة شعبة المهارات والأعمال بالمكتب, التي تسعى إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي.

// انتهى //

13:31ت م

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