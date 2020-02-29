مصرع شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في انقلاب سيارة بجازان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجراح خطيرة، في حادث انقلاب سيارة بمخرج بيش الجنوبي، بالقرب من تقاطع قرية المجديرة بمنطقة جازان.

وباشرت فرق ميدانية من الدوريات الأمنية والمرور وسيارات إسعاف الهلال الأحمر، حادثًا مروريًا مساء أمس الجمعة؛ جراء انقلاب سيارة بأحد الطرق السريعة في محافظة بيش بمنطقة جازان، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة ثالث بإصابات بليغة، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج .

وأكَّد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت- مساء الجمعة- بلاغًا عن حادث انقلاب بمخرج بيش الجنوبي بالقرب من تقاطع قرية المجديرة، وذلك عند الساعة 10:45 مساءً، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث، وعند وصولهما وجدت في الموقع حالتين، وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما نتيجة تعرضهما لإصابات نتيجة الحادث، وحالة ثالثة لديها إصابة خطيرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقله إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .