تدشين مكتبة النادي الأدبي في الكلية التقنية للبنات بالجوف

افتتحت فهدة بنت محمود الحسن الكريّع، رئيسة القسم النسائي بنادي الجوف الأدبي الثقافي، مكتبة النادي الأدبي في كلية التقنية للبنات بالجوف، الخميس الماضي، بحضور وكيلة الكلية الأستاذة نجاح العنزي، والقائمة على المكتبة عالية العويضة، ومساعدة رئيسة القسم النسائي بأدبي الجوف إبتسام العوذة.

وقدَّمت فهدة الكريّع بهذه المناسبة، الشكر والامتنان لعميدة الكلية الدكتورة عذبة الرويلي؛ لحرصها على احتضان الكلية لمكتبة النادي الأدبي الثقافي، التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب القيّمة.

وأبدت الكريّع سعادتها بالتنظيم الرائع للمكتبة، التي ستكون جاذبة للطالبات والزوار؛ كون المكتبات أصبحت جزءًا من مقومات التعليم، وأدبي الجوف يحرص دائمًا على التواجد في المواقع المهمة لنشر ثقافة القراء، وإثراء بنات المجتمع بالمعرفة.