عمرو موسى … #تركيا أخطر من #ايران

︎ . عمرو موسى في لقاء تلفزيوني: أردوغان يستطيع ان يقطع علاقاته مع إسرائيل بدلا من التمثيل في دافوس..

و تركيا أخطر من إيران





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