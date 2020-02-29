السناب يتعطل والمستخدمون يتبادلون الإضافات

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تعطل السناب شات عند بعض المستخدمين في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية.

واشتكى بعض المستخدمين من تعليق السناب لديهم وبعد عودته أطلق المغردون وسما على تويتر باسم السناب دعوا فيه إلى تبادل الإضافات على هذا التطبيق.

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ونشر العديد من المغردين على تويتر كود السناب الخاص بكل منهم ودعوا المغردين إلى أن يضيفوهم إلى قائمة الأصدقاء.

ونشر كل مغرد في تويتر صورة السناب الخاص به مع تعليق بسيط يدعو فيه متابعيه على تويتر إلى إضافته عبر السناب.

يذكر أن شركة سناب شات لم تعلق على هذا العطل الطارئ الذي اقتصر على عدد محدود من المستخدمين.

