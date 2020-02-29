متى يكون من حق مقدم الخدمة إلغاءها في حالة عدم سداد الفاتورة؟ الاتصالات توضح

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أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مقدم الخدمة لا يحق له إلغاء الخدمة نهائياً لعدم السداد قبل مضي (75) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.
وقالت الهيئة في رسالة توعوية للمستخدمين بأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة، إن مقدمة الخدمة يحق له إيقاف الخدمة في حالة عدم سداد المستخدم للفاتورة خلال 75 يوماً من صدورها، ما لم يكن مبلغ الفاتورة محل شكوى قائمة مع مقدم الخدمة.
يُشار أن الهيئة كشفت في تقرير عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 65.8% من إجمالي المستخدمين على اشتراكات مسبقة الدفع بواقع 27.4 مليون مشترك..، مقابل 34.2% تعد اشتراكات مفوترة بواقع 14.2 مليون مشترك.
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