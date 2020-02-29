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نجحت مواطنة بمشاركة بناتها وأولادها في إدارة مطعمها والذي تخصّص في تقديم الأطباق الشعبية في منطقة تبوك.
وقالت المواطنة أم يحيى في تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، إنها تلقت دعماً معنوياً من الزبائن المقبلين للمطعم، لافتة إلى أن المنتقدين لمشروعها أشادوا به بعد نجاحه.
وأضافت أم يحيى، أنها تشرف على جميع الأطباق في المطعم..، ويتقاسم أبناؤها الأدوار المساندة لها، كتجهيز الأطباق وتقديم الوجبات للزبائن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطنة تفتتح مطعماً وتديره بمساعدة أولادها وبناتها في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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