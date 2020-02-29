فيديو.. مواطنة تفتتح مطعماً وتديره بمساعدة أولادها وبناتها في تبوك

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نجحت مواطنة بمشاركة بناتها وأولادها في إدارة مطعمها والذي تخصّص في تقديم الأطباق الشعبية في منطقة تبوك.

وقالت المواطنة أم يحيى في تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، إنها تلقت دعماً معنوياً من الزبائن المقبلين للمطعم، لافتة إلى أن المنتقدين لمشروعها أشادوا به بعد نجاحه.

وأضافت أم يحيى، أنها تشرف على جميع الأطباق في المطعم..، ويتقاسم أبناؤها الأدوار المساندة لها، كتجهيز الأطباق وتقديم الوجبات للزبائن.