أول رئيس دولة تحت الحجر الصحي بسبب كورونا!

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وضعت منغوليا رئيس بلادها في الحجر الصحي، عقب عودته من زيارة للصين، اليوم الجمعة، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي؛ بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

وأكدت وكالة الأنباء المنغولية أن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جين بينغ.

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ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي؛ بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

وانتشر كورونا الجديد في العالم بمعدلات أسرع من انتشاره في الصين؛ حيث ضرب العديد من الدول في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وارتبطت معظم الحالات حول العالم بالسفر إلى الصين، فيما تسببت إيران في نقل العدوى إلى مواطني عدد من الدول، بينهم البحرين وعمان والكويت، كما ظهرت حالات في الإمارات والعراق لمسافرين قادمين من إيران.

