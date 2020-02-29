وزير الثقافة يوقّع اتفاقية لتحويل محافظة العلا إلى متحف مفتوح للتراث

وقّع وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، «بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود»، الجمعة، مع «أزوليك أوفيشيال»، وهي مجموعة فنادق ومنتجعات العالمية، رائدة في مجال الضيافة، اتفاقية لتقديم خدمات استشارية معمارية وتصميم مبدئي لفندق أزوليك في العلا.

وعبر حسابها الخاص، على «تويتر»، قالت الهيئة الملكية للعلا: احتفاءً بالفنون والثقافة، وقّع وزير الثقافة، محافظ الهيئة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اتفاقية مع مجموعة منتجعات «أزوليك» لتطوير منتجع سياحي مبتكر، يربط الزائر بالطبيعة والفن والتراث.

وأكدت الهيئة أن هذه الاتفاقية، تأتي «وفقًا لاستراتيجية العلا؛ لتكون متحفًا مفتوحًا للتراث الطبيعي والإنساني».

وفي سياق ذي صلة، يشهد مسرح «مرايا» في منطقة العُلا الأثرية ، تظاهرة فنية ضخمة، في ليلتيْن متتاليتيْن، بعنوان «ليالي الموسيقى الفارسية»، وذلك في احتفالية خاصة ضمن موسم «شتاء طنطورة».

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يأتي الحفل ترسيخًا لمكانة «شتاء طنطورة» كمنارة إشعاع ثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة، وفي بادرة مد جسور التواصل بين الشرق والغرب.

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